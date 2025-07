In Piemonte gli arrosticini come in Abruzzo | ecco nuovo bistrot da non perdere

Non solo vitello tonnato. In provincia di Alessandria ecco un "outsider" dove divertirsi e mangiar bene, a spasso per l'Italia.

La menzione Piemonte entra nelle etichette delle Dop Roero e Alta Langa. Ecco come cambiano i disciplinari - L'obiettivo è autorizzare entro l'autunno 60 denominazioni regionali. Probabile esordio sul mercato nel 2026

Ecco come stiamo superando la Francia nella produzione di lumache (grazie al Piemonte) - In Italia gli allevamenti che seguono il metodo Cherasco sono passati da 200 a 967 in otto anni, impiegando quasi 12mila addetti e generando un fatturato che sfiora i 568 milioni

'Agricoltura è': Meloni gusta arrosticini, "evviva L'Abruzzo" - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sorridente e con un arrosticino in mano, nell'affollatissimo stand della Regione Abruzzo, che pronuncia, prima di andare via, un entusiastico "evviva l ... ansa.it scrive