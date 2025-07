In Giappone il premio non si assegna se nessun romanzo è all’altezza

Che bella, la pioggia giapponese. Che bella, la stanza in penombra, l’abat-jour accesa, l’uomo solitario che legge un romanzo mediocre. Non per scelta, ma per dovere. Perché è nella giuria del premio Akutagawa. E poi chiude il libro, sospira e dice: “No.” No, quest’anno no. Non ci siamo. In Giappone è successo davvero: i due principali premi letterari del paese, l’Akutagawa (per la letteratura alta) e il Naoki (per la narrativa popolare), non sono stati assegnati. Perché? Perché nessuno dei romanzi candidati era abbastanza bello. Non scandaloso. Non brutto. Semplicemente, non all’altezza. Sembra un gesto normale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Giappone il premio non si assegna, se nessun romanzo è all’altezza

giappone - premio - romanzo - assegna

