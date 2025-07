In Francia coprifuoco per i minorenni under 16 in 15 città | multe fino a 150 euro e genitori convocati in commissariato

Un'ondata di coprifuoco attraversa la Francia: in almeno quindici città le autorità locali hanno imposto, per l'estate, il divieto di circolazione notturna ai minorenni.

In Francia coprifuoco per i minorenni fino a settembre in 15 città : la misura per contrastare la criminalità - Tra venerdì e sabato un centinaio di persone con il volto coperto dal passamontagna e in gran parte armate di molotov, armi da fuoco e mazze da baseball, ha assalito diverse decine di poliziotti che stavano arrivando in un quartiere di Limoges.

Francia, pugno duro sulla criminalità minorile. In 15 città "coprifuoco per i ragazzi fino a 18 anni - Tenere i minori non accompagnati chiusi in casa nelle ore notturne per legge, per tutta l'estate, fino a settembre.

Ecco a voi la soluzione delle maestrine francesi per porre freno alle baby-gang che imperversano nelle città "multiculturali": il coprifuoco per i minorenni. Così i ragazzi normali saranno segregati in casa per tutta l'estate mentre i delinquenti continueranno a far Vai su X

