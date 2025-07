In cinque anni investimenti in infrastrutture e mobilità da 2 miliardi di euro per la Toscana

FIRENZE – Bilancio sulle infrastrutture per la Regione Toscana in vista del termine del mandato del governatore Giani. Ammontano a 2 miliardi di euro gli investimenti in infrastrutture e mobilità messi in campo dalla Regione Toscana nel quinquennio 2020-2025. È il dato emerso dal monitoraggio del Priim 2025, il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità, presentato al cinema La Compagnia di Firenze, che ha visto tracciare anche un bilancio degli interventi in materia della legislatura che sta per concludersi. “La presentazione del Priim quest’anno assume un carattere di consuntivo, che dà conto dei risultati di un lavoro che ha visto in questi cinque anni considerare la modernizzazione infrastrutturale una delle priorità fondamentali da parte del governo della Toscana – ha affermato i l presidente Eugenio Giani -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it