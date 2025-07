In cento alla festa d' estate di Cia Arezzo

Arezzo, 26 luglio 2025 – Un incontro all'insegna della convivialitĂ , ma anche dell'impegno e della riflessione. A Civitella in Valdichiana, oltre cento persone – tra soci, dipendenti e rappresentanti istituzionali – hanno partecipato alla festa d'estate, organizzata da Cia Arezzo presso l'azienda agricola Piè di Colle. Un'occasione per brindare all'estate, alla stagione dei raccolti, alle vacanze in agriturismo, ma anche per affrontare con realismo i temi che oggi preoccupano il mondo agricolo. Durante l'iniziativa si è parlato della grande protesta di Bruxelles contro una PAC che penalizza l'agricoltura europea, delle difficoltĂ quotidiane che colpiscono il settore, dei dazi che ostacolano l'export, ma anche delle speranze risposte nel turismo rurale, nell'agriturismo e nella vendita diretta dei prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In cento alla festa d'estate di Cia Arezzo

