Le immagini parlano più di qualunque cronaca. Un gruppo di adolescenti corre compatto nel sottopasso della stazione di Ravenna. Non fuggono, non si nascondono: avanzano affiancati, decisi, come un branco che trae forza dalla massa. In un altro filmato si vedono ragazzi lanciare sassi contro le vetrate e i passanti. Poi il video più inquietante: davanti alla biglietteria centrale, alcuni afferrano i cavalletti segnaletici del pavimento bagnato e li abbattono con violenza sulle schiene di altri coetanei, aggredendo anche chi tenta di fuggire. Quelle immagini documentano non solo episodi di violenza gratuita, ma l’esistenza di un gruppo organizzato, per mesi padrone incontrastato della stazione e delle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In carcere nove minorenni tunisini. Così il branco terrorizzava Ravenna