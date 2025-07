In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi racconta Tondelli TAPPA 4 | le terre di Don Camillo e Peppone

Il vento ci soffia contro con sgodevole costanza; spettina il Po, lo increspa d’onde e spazza l’Argine maestro a un ritmo di venti chilometri orari, la medesima velocità di crociera che siamo in grado di tenere in condizioni normali. Il risultato è che si pedala come in salita, il fiato rotto, guadagnando un metro alla volta. Maledico tutto il tabacco che ho fumato e la mancanza d’alberi a far da sipario, l’ingombro dei bagagli appesi al portapacchi che mi frena ulteriormente. L’unica è procedere in fila indiana, con cambi frequenti a tirare in testa al gruppo. “Potrebbe andar peggio” osserva con cadenza bresciana Cormac mentre ti sfila accanto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net