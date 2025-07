In arrivo altri 400 posti di lavoro

Per lo sviluppo territoriale del Basso ferrarese arriva l’alleanza tra Regione, Comuni e l’azienda Fri-el green house che si occupa di serre idroponiche e produzione di energia da fonti rinnovabili. "Siamo di fronte a un modello di sviluppo territoriale integrato e replicabile, fondato sull’integrazione tra lavoro, innovazione, sostenibilitĂ e inclusione sociale", commenta il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla (foto). Gli elementi del nuovo Progetto di sviluppo territoriale sono i 400 nuovi posti di lavoro grazie all’ampliamento delle serre idroponiche a San Giovanni di Ostellato; l’acquisto delle aree dell’ex zuccherificio di Comacchio con successivi recuperi e riconversioni d’uso degli immobili; la realizzazione di un centro turistico ricreativo d’eccellenza a impatto zero a Portomaggiore; l’attivazione di politiche di welfare territoriale per contrastare lo spopolamento; il recupero edilizio per favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari e lo sviluppo delle comunitĂ energetiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo altri 400 posti di lavoro

