Pulizia delle case e delle aree vicine, ripristino di strade dopo le frane, rimozione di legname accatastato. Dopo l’alluvione del settembre 2024 a Brisighella cittadini e imprese si sono ritrovati di nuovo in ginocchio. Ora però sono in arrivo oltre 1,6 milioni per 39 interventi eseguiti sul territorio comunale. Si tratta di attivitĂ svolte da aziende private attivate dal Comune con la procedura della ’ somma urgenza ’ per dare assistenza immediata alla popolazione. I fondi, finanziati dal governo e arrivati tramite decreto della Presidenza della Regione, serviranno ora al pagamento delle lavorazioni eseguite dalle ditte intervenute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo 1,6 milioni per finanziare interventi urgenti dopo l’alluvione

