Non più la lettura della targa, ma l’impronta digitale e una tessera a pagamento di 8 euro per i permessi dei soggetti autorizzati a entrare al cimitero in auto. Dal 5 luglio è in funzione un nuovo sistema e gli interessati devono presentarsi all’ufficio servizi cimiteriali in piazza della Libertà per la registrazione e la verifica dei requisiti. La consigliera di minoranza Silvia Luconi deciso di portare la novità al consiglio comunale di giovedì con una mozione – sottoscritta anche dai colleghi Francesco Colosi e Silvia Tatò e Monia Prioretti – dopo le lamentele ricevute. "I cittadini sono furibondi e ci contattano per la discutibilità della scelta, per i disagi nell’apposizione dell’impronta digitale ma anche per la beffa del pagamento della tessera – afferma Luconi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Impronte digitali e tessera a pagamento per il cimitero: non funziona"