Imprigionati dalla piena Tre ragazzini e il padre portati in salvo dal torrente

Erano usciti per fare una passeggiata, ma il maltempo improvviso e violento li ha sorpresi mentre si trovavano vicino al fiume Greggio a Cernobbio, nella frazione di Santo Stefano e sono rimasti bloccati senza più avere la possibilità di muoversi. Una zona impervia, resa ancora più accidentata e pericolosa dalle forti piogge, dove giovedì sera, tre ragazzini di 15, 12 e 9 anni, e il padre di 46 anni, di origine afghana, hanno perso l’orientamento e sono rimasti bloccati. A impedirgli di ritornare verso il paese, è stato soprattutto l’improvviso ingrossamento di un torrente che li ha isolati, e il timore che potessero essere trascinati dalla corrente se avessero cercato di oltrepassarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprigionati dalla piena. Tre ragazzini e il padre portati in salvo dal torrente

In questa notizia si parla di: ragazzini - padre - imprigionati - piena

Rapinata 12enne al Parco Pantanella: ragazzini le strappano la catenina d'oro davanti al padre fermato con una scusa - La situazione al parco Pantanella è letteralmente sfuggita di mano: le partite di calcio in notturna, urla, schiamazzi e scooter che sfrecciano senza che i conducenti abbiano contezza del potenziale pericolo di travolgere i pedoni, sono alcuni dei problemi che stanno mettendo a dura prova la.

Imprigionati dalla piena. Tre ragazzini e il padre portati in salvo dal torrente.

Imprigionati dalla piena. Tre ragazzini e il padre portati in salvo dal torrente - Le ricerche per arrivare a individuarli non sono durante molto: una volta in posto li hanno messi in sicurezza e imbragati per il recupero. Lo riporta ilgiorno.it