Impossibile salvare il pino d’Aleppo

"In assenza del consenso della proprietĂ , nĂ© l’amministrazione comunale, nĂ© quella regionale potevano iscrivere il pino d’Aleppo, abbattuto di recente, nell’elenco degli alberi monumentali, e quindi di impedirne il taglio". Lo sostengono, appellandosi alla legge regionale 20 del 2023, gli stessi amministratori riccionesi che ora per evitare il ripetersi di simili frangenti fanno sapere che "nei prossimi mesi a tutela del patrimonio arboreo urbano sarĂ avviato un censimento degli alberi monumentali, pubblici e privati. In una nota si spiega qual è l’iter per inserire un albero nell’importante elenco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Impossibile salvare il pino d’Aleppo"

In questa notizia si parla di: pino - aleppo - impossibile - salvare

Il pino d’Aleppo sacrificato per fare spazio a case e parcheggi - Nessuna salvezza per il pino d’Aleppo che le associazioni ambientaliste e il gruppo consiliare di Azione volevano inserire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali.

Abbattimento del pino d'Aleppo, il Comune: "Tentata anche la mediazione con la proprietà . Non c'è stato verso" - Il pino d'Aleppo secolare che svettava in via Ciceruacchio, a Riccione, nell'area dell'ex Villa Salvatori, è stato abbattuto.

Impossibile salvare il pino d’Aleppo; Pinete da salvare.

"Impossibile salvare il pino d’Aleppo" - "In assenza del consenso della proprietà, né l’amministrazione comunale, né quella regionale potevano iscrivere il pino d’Aleppo, abbattuto di recente, nell’elenco degli alberi monumentali, e quindi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Perché il Pino d’Aleppo non poteva essere salvato: il punto del Comune di Riccione - Né l’Amministrazione comunale né quella regionale, per quanto di rispettiva competenza, avevano la possibilità di iscrivere il Pino d’Aleppo recentemente abbattuto nell’elenco degli alberi monumentali ... Segnala altarimini.it