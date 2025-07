VOLTERRA Il dibattito sugli impianti sportivi di Volterra si accende, con il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Tamburini, che ha scelto di rispondere pubblicamente alle critiche mosse tramite i social media dal consigliere di opposizione Emiliano Raspi, in particolare in merito alla gestione dello stadio comunale e alla condizione generale delle strutture. Riguardo ai lavori necessari allo stadio, Tamburini ha spiegato che l’amministrazione era consapevole delle necessitĂ e aveva interpellato tutte le societĂ calcistiche coinvolte per trovare soluzioni che riducessero al minimo i disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi, la polemica: "Nessuno giocherà fuori Comune"