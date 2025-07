immobiliare debole in borsa dopo il nulla di fatto della bce

Il settore immobiliare domestico chiude una settimana incerta, condizionato dal nulla di fatto della BCE sui tassi, peraltro largamente atteso. In vista della pausa estiva sono dunque mancati gli spunti per cavalcare un rialzo nel settore immobiliare, che risente anche di alcuni dati negativi sulle vendite di abitazioni. La BCE si prende una meritata pausa. L’appuntamento più importante della settimana è stato quello con la Banca centrale europea che, come ampiamente atteso, ha lasciato invariato il costo del denaro, confermando tassi d’interesse al 2% per quanto riguarda i depositi, al 2,15% per le operazioni di rifinanziamento principali ed al 2,4% per le operazioni di rifinanziamento marginale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

