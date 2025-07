Immigrati in regola per lo Stato ma resi clandestini dalla burocrazia

Accade a Torino, ma potrebbe succedere ovunque. Un cittadino marocchino di 42 anni, arrivato in Italia nel 2024 con il decreto flussi, assunto regolarmente per un lavoro stagionale, si reca in questura per ritirare il suo permesso di soggiorno. Quando lo riceve, il documento risulta giĂ scaduto da un mese. Sembra un errore e invece è la prassi. Ed è perfettamente legale, almeno secondo l’interpretazione dominante dell’art. 5, comma 9 del Testo Unico sull’Immigrazione, che permette di retrodatare la validitĂ del titolo alla data della domanda, anche se nel frattempo sono passati mesi o anni. L’uomo si ritrova così “ irregolare ” il giorno stesso in cui avrebbe dovuto ottenere la piena cittadinanza giuridica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Immigrati in regola per lo Stato, ma resi clandestini dalla burocrazia

