Ilva il declino di produzione e lavoro dal sequestro a oggi | l’infografica

Tredici anni fa, il 26 luglio 2012, la giudice per le indagini del Tribunale di Taranto, Patrizia Todisco, ordinava il sequestro dell’ area a caldo dell’ Ilva sposando la perizia nella quale i consulenti sostenevano che l’acciaieria avesse provocato per anni “malattia e morte”: 386 decessi, misero nero su bianco, dando un profilo a decenni di gestione del “mostro” che in quel momento era in mano alla famiglia Riva. Il processo è stato annullato dopo la sentenza di primo grado ed è recentemente ripreso a Potenza, con diversi reati ormai prescritti. Nel frattempo, nonostante 8 governi abbiano tentato il rilancio del siderurgico, l’Ilva è allo stremo e molte bonifiche sono ancora al palo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, il declino di produzione e lavoro dal sequestro a oggi: l’infografica

In questa notizia si parla di: ilva - sequestro - declino - produzione

Anomalie istituzionali: Procura sotto accusa per sequestro altoforno ex Ilva - "Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero.

Ilva, Urso attacca la procura per il sequestro dell’Afo1: “Impedita la messa in sicurezza, impianto compromesso” - L’ altoforno 1 è “verosimilmente del tutto compromesso”. Cinque giorni dopo l’incidente nell’ Ilva di Taranto che ha portato al sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sferra un attacco diretto alla procura che ha disposto i sigilli.

Fiamme e nube nell'ex Ilva, altoforno sotto sequestro - "A causa dell?incidente avvenuto ieri mattina alle 11,30 sull?Afo1, l?impianto è stato posto sotto sequestro senza facoltà d?uso?.

Ilva, il declino di produzione e lavoro dal sequestro a oggi: l’infografica; L’incendio, il sequestro e l’accordo in bilico: la crisi infinita dell’ex Ilva ricade ancora sui lavoratori; Ilva, preoccupazione anche a Racconigi: “Senza intervento strutturale, la filiera si ferma”.

Ilva, produzione dimezzata. Urso: «Ristori per l'indotto» - Il Messaggero - Nuova crisi per l’ex Ilva, certificata ieri al tavolo al Mimit con le aziende dell’indotto dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Lo riporta ilmessaggero.it

Dl ex Ilva: presentato Odg su impegni governo per impianto green a Taranto - Il piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva e i primi significativi impegni che il Governo intende assumere per realizzare a Taranto il più grande impianto ... Segnala finanza.repubblica.it