“Questa è l’ultima chance, non ce ne saranno altre”. Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, nato a Faggiano, ventitrĂ© chilometri dalle ciminiere dell’ Ilva di Taranto, entrò per la prima volta in quella fabbrica nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Era il 5 dicembre 1973. L’allora Italsider stava crescendo: era in programma il “raddoppio”. Fuori dal gergo tecnico: nuovi altoforni, nuovi impianti di lavorazione. La fabbrica doveva produrre piĂą ghisa e doveva poi trasformare l’acciaio in prodotti finiti: lamiere, tubi, bramme. Tutto il contrario di quanto sta avvenendo ora. Il governo sta tentando l’ultimo rilancio, l’estremo tentativo di salvare un impianto siderurgico che per anni è stato il piĂą grande d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, 13 anni fa il sequestro. Palombella (Uilm): “Ultima chance per salvarla. Politica miope e succube dei privati”