Illuminazione pubblica Monza taglia gli sprechi | consumi giù del 75%

Monza, 26 luglio 2026 – Due anni possono bastare per fare la differenza. Lo dimostrano i risultati dell’intervento di Acinque sulla rete di illuminazione pubblica di Monza: un’operazione da 13 milioni di euro in project financing con A2A che, sotto la regia del Comune, ha già acceso un futuro più sostenibile, sicuro e intelligente. A fare il punto, ieri a Palazzo comunale, il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore alla Transizione digitale Carlo Abbà , e i vertici del Gruppo Acinque e di A2A Smart City. Insieme hanno raccontato la rivoluzione urbana in corso fatta di Led, sensori intelligenti, fibra ottica e un considerevole calo dei guasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

