Il vintage è tornato di moda | la maglietta Levi' s classica costa meno della metà

Sapevi che il vintage sta tornando di moda? Oggi hai un’ottima occasione per aggiungere al tuo guardaroba un capo iconico, firmato Levi’s: la maglietta della linea Red Tab è ora disponibile a meno di metà prezzo, con uno sconto del 55% su Amazon. Acquistala a soli 15,89 euro! Acquistala adesso su Amazon Un design che unisce tradizione e attualità. Questa maglietta nasce da un processo creativo che valorizza il patrimonio storico di Levi’s, riprendendo le linee di un capo vintage e adattandole alle esigenze attuali. La scelta di cotone organico al 100% sottolinea l’attenzione del brand verso la sostenibilità, offrendo un tessuto morbido e piacevole al tatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il vintage è tornato di moda: la maglietta Levi's classica costa meno della metà

In questa notizia si parla di: vintage - moda - maglietta - levi

