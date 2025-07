Il vicepresidente del parlamento dello stato del Baden-Württemberg si è dimesso dopo aver disegnato una svastica sulla scheda di una votazione

Daniel Born, vicepresidente del parlamento dello stato tedesco del Baden-Württemberg, si è dimesso dalla sua carica. Durante una votazione a scrutinio segreto, avvenuta giovedì, ha disegnato una svastica sulla propria scheda, accanto al nome di un parlamentare del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. A scoprire il simbolo, nel corso del conteggio dei voti, è stata la presidente della camera, Muhterem Aras, esponente dei Verdi. Inizialmente l’autore del disegno è rimasto ignoto, ma la sera stessa il parlamento ha fatto una segnalazione alla polizia, e il giorno dopo Born ha ammesso la sua responsabilità . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il vicepresidente del parlamento dello stato del Baden-Württemberg si è dimesso dopo aver disegnato una svastica sulla scheda di una votazione

