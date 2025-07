Il Toniolo scuola polo per l’arte | musica teatro e creatività al centro della formazione

Pisa, 26 luglio 2025 - La fine dell’anno scolastico per l’Istituto comprensivo “Toniolo” di Pisa ha visto, insieme ai numerosi eventi musicali e artistici, un importante riconoscimento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana: l’Istituto è stato scelto, infatti, quale scuola Polo a orientamento artistico e performativo, con il compito di promuovere in sinergia con altre scuole percorsi artistici sui temi della creatività. L’IC Toniolo, infatti, già da anni è impegnato nella promozione della creatività tra i propri alunni: l’indirizzo musicale alla primaria Novelli e alla secondaria Toniolo, con lo sviluppo di un’orchestra di 60 studenti, oltre a una Junior band di strumenti a fiato in collaborazione con la Società Filarmonica Pisana e al coro “Voci di corridoio” che ha partecipato già a due rassegne regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

