Parole potenti, ironiche e attuali. Che toccano tutte le corde delle questioni piĂą spinose con cui l’uomo di ieri, come quello di oggi, si confronta: il perdono, la paura del diverso, il senso di colpa, il torto. Luca Zingaretti catalizza il pubblico per oltre un’ora. E’ lui la voce di Andrea Camilleri, è lui, stavolta in teatro, l’interprete del talento del grande scrittore siciliano che aveva pensato per sĂ©, la rappresentazione di " Autodifesa di Caino ". Lo avrebbe fatto alle Terme di Caracalla. Non fece in tempo. C’ha pensato il suo attore per eccellenza, Zingaretti, a sostituirlo magnificamente, facendo di quel testo la 79esima edizione del Dramma Popolare di San Miniato – guidato da Marzio Gabbanini – che ha debuttato, in prima nazionale, in una piazza Duomo, straordinaria e seducente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Teatro del Cielo. Applausi per Zingaretti. Conquista il pubblico con il suo Caino ribelle