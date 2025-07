Orient Express Corinthian è destinato a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei super yacht. Quello varato nell’Orient Express Sailing Yachts di Saint-Nazaire nel dipartimento della Loira Atlantica dopo quattro mesi e mezzo di assemblaggio è infatti il più grande yacht a vela mai realizzato. Lungo 220 metri e progettato all’insegna del comfort il nuovo yacht è dotato di tre alberi, ognuno con vele rigide di 1.500 m², che permettono di raggiungere fino al 100% della propulsione in condizioni meteo favorevoli. Al sistema SolidSail è abbinato un sistema ibrigo alimentato a gas naturale liquefatto (LNG) che consente, per la prima volta al mondo, di compiere una crociera quasi a emissioni zero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il superyacht dei record spinto dal vento