il summer pride a rimini batte la pioggia sul lungomare sfilano in 15mila

Rimini, 26 luglio 2025 – Il cielo era scuro ma l’orgoglio no. Con una partecipazione travolgente e festosa, oggi  oltre 15mila persone hanno riempito il lungomare di Rimini per il Summer Pride, la parata dell’orgoglio Lgbtqia+ che ogni anno porta in strada la rivendicazione di diritti, visibilitĂ e libertĂ . Sotto lo slogan ’ Esistere, esistere, esistere’, la manifestazione (giunta alla sua ottava edizione quest’anno) ha sfilato da piazzale Kennedy a piazzale Fellini, attraversando il parco del Mare e via Destra del porto, trasformando il centro balneare romagnolo in un grande palco a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

