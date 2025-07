Il sudoku di Garlasco | la foto di un’impronta 4 verità alternative Il destino di Sempio nella corrida degli scienziati

Garlasco (Pavia), 26 luglio 2025 - Quattro diverse verità, per la stessa impronta. L'ormai nota palmare 33, repertata nel 2007 dal Ris sul muro della scala dov'è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, all'epoca non attribuita ed esclusa la presenza di sangue, a quasi 18 anni di distanza è tornata al centro delle indagini riaperte dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio. La Procura: 15 minuzie dattiloscopiche, niente sangue. E' la 'prova' che i pm titolari dell'inchiesta avrebbero voluto sottoporre alla difesa dell'indagato nel corso dell'interrogatorio convocato lo scorso 20 maggio, poi sfumato per un difetto di notifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sudoku di Garlasco: la foto di un’impronta, 4 verità alternative. Il destino di Sempio nella corrida degli scienziati

