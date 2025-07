Il sottopasso presidiato Aumenta la polizia locale | Ma servono più uomini

Troppa violenza, troppa paura. In seguito agli ennesimi episodi dei giorni scorsi nella zona della Stazione ferroviaria, il Comune di Pesaro corre ai ripari decidendo di intensificare i controlli nell’area attraverso un maggior presidio della Polizia Municipale. Di fatto, per molte ore, soprattutto serali, il sottopasso è presidiato. Lo era ad esempio ieri. E si è vista subito l’utilità. La polizia locale è intervenuta alle 16 e 30 circa per una rissa che si stava svolgendo davanti al bar Diana, tra due extracomunitari. Uno è scappato, l’altro è stato denunciato dagli agenti per ubriachezza. Questo ieri, mentre nella notte tra sabato e domenica, un uomo era stato pestato a sangue da un suo rivale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

