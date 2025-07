Il ’Sogno di una cosa’ L’attualità di Pasolini con Germano e Teardo

C’è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui eravamo noi italiani a migrare, a cercare fortuna in un’altra terra, un altro orizzonte. Si partiva con tanta povertà e con tanti desideri, tante speranze, non sempre poi realizzate. Ed è proprio a quel tempo che ci conduce ’Il sogno di una cosa’, tratto dal primo romanzo di Pier Paolo Pasolini, che Elio Germano e Teho Teardo porteranno in scena stasera alle 21.30 in piazza Sant’Agostino a Modena, con ingresso gratuito. Lo spettacolo fa parte del cartellone ’santAGOstino, una piazza per la cultura’, promosso da Comune, Fondazione di Modena e Fondazione Ago con il sostegno del gruppo Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

