Livigno (Sondrio), 26 luglio 2025 – Festa in grande stile in localitĂ Fopel per i 70 anni tondi della Stazione di Livigno del Soccorso alpino, fondata nel 1955, soltanto pochi mesi dopo la nascita ufficiale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), istituito il 12 dicembre 1954. Tra le prime in Italia, la stazione ha rappresentato un presidio fondamentale per la sicurezza delle comunitĂ di Livigno e Trepalle, in un’epoca in cui gli inverni assai rigidi e le nevicate abbondanti gravavano per lunghi periodi sulle vallate alpine. L’evento drammatico . Un evento drammatico contribuì per altro in modo determinante alla sua fondazione: nel gennaio del 1951, infatti, alcune valanghe colpirono la zona, causando diverse vittime, tra cui sette donne uccise da un singolo distacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Soccorso alpino di Livigno festeggia 70 anni: esercitazioni e premi ai volontari