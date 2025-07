Il sindaco Sacchetti e l' assessore | Nuova Lac ha annunciato la chiusura Incerto il futuro di dipendenti e famiglie

Questa mattina, 26 luglio, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle AttivitĂ economiche e al Lavoro Luca Paganelli hanno incontrato in municipio le rappresentanze sindacali e alcuni dipendenti della Nuova Lac, una delle ultime fabbriche storiche di Santarcangelo, che hanno rappresentato la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

