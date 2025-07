Il sindaco in Forza Italia | Un posto in parlamento? Qualcosa potrebbe arrivare

GROSSETO E’ diventato "azzurro". È arrivato il passaggio ufficiale al partito Forza Italia per il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dopo nove anni da indipendente con la civica. Non è un fulmine a ciel sereno, per più motivi perché pochi giorni fa alla convention di Forza Italia, organizzata al Granduca diceva proprio "Sono contento di farne parte", quindi dava un po’ a pensare questa affermazione e poi perché negli ultimi periodi i cambi di casacca sono stati numerosi, che non hanno risparmiato la lista del primo cittadino che si è quasi spopolata. Ci sono stati rimpasti in giunta, in consiglio, cambi, presunte "minacce" per le poltrone che di fatto hanno portato a un mare molto agitato in Comune, tanto da aver perso un po’ l’equilibrio e l’assetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

