"Vivo qui da 16 anni e non cambierei posto per niente al mondo". Maurizio Bono, sindaco di Arcore, ha scelto di trasferirsi in questo scorcio di Brianza quando si è sposato, 16 anni fa. Il luogo ideale per mettere su famiglia? "Esattamente. Abitare qui è bellissimo. Il borgo è piccolo, incastonato nel verde, a metà strada fra Milano, Lecco e Bergamo, ci sono le feste di classe dei bambini. L’ideale, la qualità, è ovunque. Un rischio c’è, ed è che si trasformi in un dormitorio. Lavoriamo ogni giorno per scongiurarlo. Abbiamo ottime basi: servizi e sicurezza. Qui tutti si danno da fare per aiutare chi è in difficoltà e poi ci sono la Villa Borromeo e il suo parco meraviglioso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco che ha scelto il verde: "Qualità a due passi da Milano"