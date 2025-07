Il sindacato contro l’autocratico Infantino | esplode la guerra sul futuro del calcio I giocatori hanno paura a parlare

C’è una forte contrapposizione all’interno del mondo del calcio: è lo scontro che sta opponendo il sindacato mondiale dei giocatori, uomini e donne, contro il presidente della Fifa, Gianni Infantino. L’oggetto della contesa è il carico eccessivo di partite, questione emersa in occasione del mondiale per club americano. I giocatori hanno espresso preoccupazione alla Fifpro per la mancanza di riposo, causata dall’incremento del numero delle partite, ma nonostante tutto, non sono stati invitati all’ ultimo vertice organizzato dalla Fifa, a New York, ai primi di luglio. Il livello della lotta sta lievitando: il sindacato, Fifpro (66 mila iscritti), definisce Infantino “ autocratico ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sindacato contro “l’autocratico” Infantino: esplode la guerra sul futuro del calcio. “I giocatori hanno paura a parlare”

Calcagno (associazione calciatori): «il sindacato giocatori è in causa con la Fifa per il Mondiale per Club» - Il presidente dell’Aic (Associazione Italiana Calciatori), Umberto Calcagno, è intervenuto quest’oggi su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” per parlare di alcuni temi attuali.

Calcio, accordo Fifa-sindacato giocatori: riposo di 72 ore tra due gare - Nel calcio riposo minimo obbligatorio di 72 ore tra una partita e l’altra e un periodo di ferie di 21 giorni al termine di ogni stagione.

Strappo tra i calciatori e la Fifa: “Infantino è come Nerone”; Mondiale per Club, sindacato francese dei calciatori attacca la Fifa: troppe partite e poco riposo; Il sindacato dei calciatori contro il Mondiale per Club e la FIFA: Infantino pensa di essere Dio.

FIPRO durissima contro Infantino: "Servono leader, non imperatori. Mondiale per club in condizioni disumane" - Duro comunicato della FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori, dopo una riunione tenutasi in Olanda, ad Amsterdam, alla presenza di 58 federazioni mondiali, tra cui quella italiana. Come scrive msn.com

Fifa contro Fifpro,'basta opacità e ricatti, torni al tavolo' - E' guerra aperta tra Fifa e sindacato mondiale calciatori, sul tema calendari e non solo: dopo le accuse rivolte a fine mondiale per club dalla Fifpro, ora arriva la dura replica della confederazione ... Si legge su msn.com