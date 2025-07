Il saluto del preparatore atletico Ceccherini | Orgoglioso di aver indossato questo stemma Tiferò sempre Siena

Dopo la separazione dal Siena, il preparatore atletico Leonardo Ceccherini (nella foto), ha affidato ai social le proprie emozioni. "√ą giunta l‚Äôora cara Robur. Dopo due anni intensi, √® arrivato il momento di separarci, per la terza volta. Ogni giorno, 140 km per ogni allenamento, due lavori in due citt√† diverse, la pressione costante di dover fare bene. Sono arrivato stanco. I cambiamenti portano sempre qualcosa di nuovo: una nuova propriet√†, nuovi metodi, abitudini diverse. E tutto questo mi ha fatto sentire, con onest√†, di non essere pi√Ļ nelle condizioni di dare il 100 per cento. Non nascondo che, per alcuni aspetti, mi sarebbe piaciuto ricevere un trattamento diverso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

