Il riscatto comincia dietro le sbarre Dal teatro alla pulizia dei giardini | Obiettivo inserimento lavorativo

Uno stanziamento di 200mila euro per sostenere una serie di attività per il benessere del personale e dei detenuti del carcere di Ferrara. Come i servizi sociali, quelli di mediazione, formazione e tirocini lavorativi che puntano al reinserimento dei reclusi, sport, teatro, attività sulla genitorialità e contributi per acquistare beni ritenuti fondamentali per la quotidianità . E’ quanto mette sul piatto il Comune, dopo il tavolo del Comitato locale esecuzione penale adulti, convocato dall’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti. Il Comune "continua a investire con convinzione nelle attività della Casa circondariale destinando quest’anno 200mila euro a sostegno di azioni volte a promuovere il benessere e la salute all’interno dell’istituto, oltre al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute", dice l’assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il riscatto comincia dietro le sbarre. Dal teatro alla pulizia dei giardini: "Obiettivo, inserimento lavorativo"

In questa notizia si parla di: teatro - riscatto - comincia - dietro

Dal teatro al sogno di un lavoro. La voglia di riscatto di detenuti - Nonostante le criticità strutturali e la carenza di risorse, la direttrice della Casa circondariale di Monza, Cosima Buccoliero, e l’assessore al Welfare del Comune, Egidio Riva, hanno voluto accendere i riflettori su ciò che funziona nell’istituto penitenziario monzese.

Dalle sbarre al palcoscenico, teatro come mezzo di riscatto sociale: "Sul palco siamo tutti esseri umani” - Dalle sbarre al palcoscenico, immersi in un’esperienza fortissima che li ha visti domenica 20 luglio in scena nella suggestiva cornice del  Teatro Greco di Tindari, insieme ad attori professionisti e davanti ad un pubblico numeroso, per l’Ecuba di Euripide prodotta dal Teatro Pubblico Ligure.

#SSC2025 I FRATELLI COEN SUL GRANDE SCHERMO Giovedì 10 luglio doppio appuntamento con le opere dei fratelli Coen: si comincia alle 17.00 al Cinema Modernissimo con 'Blood Simple' (USA, 1984), e in serata alle 21.45 arriva il cult 'Fargo' (Gran Br Vai su Facebook

Il riscatto comincia dietro le sbarre. Dal teatro alla pulizia dei giardini: Obiettivo, inserimento lavorativo; Sanremo 2025, giovedì arriva il Teatro Patologico. D’Ambrosi: «È il riscatto di chi soffre»; Stefano Massini, da bimbo isolato a istrione: “Il mio debutto? Imitavo i prof. Il riscatto calcando le scene”.

Il riscatto comincia dietro le sbarre. Dal teatro alla pulizia dei giardini: "Obiettivo, inserimento lavorativo" - Stanziamento di 200mila euro del Comune per sostenere attività per il personale e i detenuti del carcere. Lo riporta msn.com

Dal teatro al sogno di un lavoro. La voglia di riscatto di detenuti - La voglia di riscatto di detenuti Un fiore all’occhiello è anche la biblioteca rilanciata nel marzo del 2023: un servizio unico in Italia. Si legge su ilgiorno.it