Roma, 25 lug. (askanews) – Nature Restoration law, il regolamento europeo sul ripristino degli ambienti naturali è stato al centro del convegno "Restoration Law. Quali opportunitĂ per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile". L'iniziativa è stata presentata attraverso il volume " Ripristino della natura e rigenerazione territoriale ", illustrato in anteprima a istituzioni ed esperti del settore presso Palazzo Rospigliosi a Roma. Approvato nel giugno 2024, "il regolamento" mira a contribuire a una ripresa continuativa e durature della biodiversitĂ e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione Europea e Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – e AB – Agrivenatoria biodiversitalia – hanno promosso dei tavoli di confronto sul tema.

© Iodonna.it - Il regolamento stabilisce come obiettivi inderogabili il ripristino di almeno il 20% degli ecosistemi naturali entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che necessitano di intervento entro il 2050