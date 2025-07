il recupero della vocazione artistica

Miracolo* Il 71° Festival Puccini sta segnando l’inizio di una nuova stagione per Torre del Lago e per la Fondazione che mi onoro di presiedere. In pochi mesi, abbiamo restituito al Festival un profilo riconoscibile, una vocazione artistica chiara, una visione condivisa. Il successo della serata inaugurale, con la nuova produzione di Tosca andata in scena di fronte a un teatro sold out come non accadeva da anni, gli incassi e i grandi nomi coinvolti nel cartellone 2025 sono il risultato concreto di questo lavoro, costruito attorno a un’idea forte: tutto comincia da qui. Da Torre del Lago innanzitutto, luogo del cuore di Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

