Il PSG compra un nuovo portiere | Donnarumma sul mercato il suo futuro può essere in Premier League

In Francia danno per fatta la chiusura della trattativa tra PSG e Lille per Lucas Chevalier, che si appresta così a diventare il nuovo portiere del club campione d'Europa. Gigio Donnarumma finirĂ sul mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Visto Donnarumma e Sommer? Il portiere deve parare, alla faccia degli intellettualoidi» (Giovanni Galli) - «Visto Donnarumma e Sommer? Il portiere deve parare, alla faccia degli intellettualoidi» (Giovanni Galli) Donnarumma e Sommer con le loro parate hanno portato Psg e Inter in finale di Champions, la rivincita del portiere che para, come dice Giovanni Galli al Corriere della Sera in un’intervista di Alessandro Bocci.

Inter-PSG, meglio Sommer o Donnarumma? La scelta di Giovanni Galli: «La finale è la loro rivincita, scelgo Gigio. Ma il portiere ideale è un altro e gioca in Italia» - Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Nazionale, sulla sfida tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions League La Champions League ha detto che Sommer e Donnarumma fanno la differenza e la sfida tra portieri renderà ancora più saporita la finale di Monaco tra Inter e Psg.

Donnarumma Juve, i bianconeri sono vigili sul portiere del PSG! Avanzata una prima offerta all’ex Milan! La cifra proposta può superare la concorrenza di quella rivale? - di Redazione JuventusNews24 Donnarumma Juve, il giornalista svela un retroscena degli ultimi giorni: i bianconeri avrebbero proposto quella cifra all’ex Milan.

Donnarumma esce sui piedi di Musiala e si scontra col giocatore del Bayern, che si fa male gravemente a una caviglia e deve uscire in barella Il portiere del PSG, visibilmente affranto, viene consolato da compagni e avversari Vai su Facebook

? L’ #Inter punta su un portiere per il dopo-#Sommer: contatti avviati e piano per battere la concorrenza entro il 2026 Vai su X

Clamoroso Equipe: “Donnarumma verso addio al Psg. Affare avanzatissimo con Chevalier” - Germain non si è limitato a manifestare un semplice interesse. fcinter1908.it scrive