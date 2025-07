Il progetto di piazzale Loreto è il simbolo della speculazione immobiliare | così è stato dato in pasto ai privati

Anche il progetto di piazzale Loreto è finito sotto la lente della Procura, mentre i lavori sono ora bloccati. I pm: "Area pubblica ceduta al privato senza tenere conto dell'interesse pubblico". Perché è l'emblema di ciò che sta accadendo a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piazzale Loreto, il cantiere per il progetto Loc: lavori in ritardo di due anni ma una data certa non c’è - Milano – Forse ad agosto. Forse no. Dopo le ipotesi annunciate più volte, e il puntuale slittamento, nessuno azzarda una data sull ’avvio del cantiere che rivoluzionerà piazzale Loreto e dintorni con il progetto Loc, “Loreto open community“ a cura della squadra guidata da Nhood Italia – uno dei principali attori del real estate e della rigenerazione urbana – che a maggio del 2021 vinse il bando internazionale lanciato dal Comune di Milano C40 Reinventing Cities per la riqualificazione urbana del piazzale, oggi snodo di traffico, domani spazio fruibile.

Nuovo piazzale Carso, ecco il progetto esecutivo: arriva una rotonda e spazi per la sosta breve - È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco in Piazzale Carso, un intervento strategico che rientra tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione e che si inserisce in sinergia con il progetto Rfi per il prolungamento del sottopasso pedonale.

Perché il progetto da 80 milioni di euro (e con un diritto di superficie da 99 anni) per riqualificare piazzale Loreto è fermo - Fino a pochissimo tempo fa 200 alberi e 4mila metri quadrati di verde pubblico bastavano a tutti. Al Comune e a Nhood, la società del gruppo Auchan che nel 2021 si era aggiudicata la riqualificazione di piazzale Loreto con Loreto open community (Loc), uno dei progetti di rigenerazione urbana più.

Piazzale Loreto, fermati i lavori del nuovo progetto - È arrivato il dietrofront del Comune su Loc, il progetto di riqualificazione che entro quest’anno avrebbe dovuto “cambiare il volto” di Piazzale Loreto. Secondo domusweb.it