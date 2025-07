ndro Stella I dieci giorni richiesti dal tecnico Davide Nicola per valutare la rosa sono finiti. Ora la Cremonese accelera con decisione sul mercato, in modo da allestire una squadra adatta a lottare per la salvezza nella prossima Serie A. Il club grigiorosso ha ufficializzato il terzino Giuseppe Pezzella, prelevato a titolo definitivo dall’Empoli per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Il classe 1997, richiesto espressamente da Nicola, ha firmato un triennale e rappresenterà una soluzione di gamba ed esperienza sulla fascia sinistra (dove per ora c’è già Paulo Azzi, la cui permanenza in Lombardia però non è certa al cento per cento). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il portiere ai grigiorossi a titolo temporaneo. Cremonese, preso Audero. Sognando Colpani