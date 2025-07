Il Ponte della Veggia riparte ai 30 chilometri orari

Lo aveva già annunciato la Provincia di Reggio, che il ponte della Veggia sarebbe stato riaperto lunedi, con largo anticipo rispetto al termine previsto del 16 agosto, e ieri la conferma è arrivata dal Comune di Sassuolo. I lavori sulla sede stradale sono terminati e a partire dalle 9 di lunedì prossimo il ponte, chiuso al transito lo scorso 16 giugno per un importante lavoro di consolidamento e riqualificazione (oltre 7 milioni di euro, la spesa) torna pienamente fruibile. Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, e l'assessore Domenico Vacondio hanno svolto l'ultimo sopralluogo sul ponte. "I lavori sono pressoché completati - spiega Daviddi -.

Il Ponte della Veggia riparte ai 30 chilometri orari.

