Il peso torna a salire quando si interrompe l'uso di semaglutide e tirzepatide secondo uno studio

Un team di ricerca cinese ha determinato che, una volta interrotta la somministrazione dei farmaci per perdere peso come la semaglutide e la tirzepatide, i chili tornano ad aumentare a partire dall'ottava settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Farmaci anti obesità , più perdita peso con tirzepatide rispetto a semaglutide - Studio ha messo a confronto le due principali terapie Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Ancora risultati promettenti sul fronte dei farmaci anti obesità : tirzepatide conferma un’efficacia superiore in termini di riduzione del peso rispetto a semaglutide.

Cos’è la tirzepatide, il nuovo farmaco per dimagrire che fa perdere più peso della semaglutide - La tirzepatide è un nuovo farmaco usato per il trattamento di obesità e sovrappeso in condizioni di rischio: agisce imitando l’azione di due ormoni, il GLP-1 e il GIP, che regolano i livelli di zucchero nel sangue e la sensazione di sazietà .

Surmount?5: tirzepatide riduce peso del 20,2% in trial sull’obesità rispetto a semaglutide - Recenti risultati hanno evidenziato un notevole progresso nell’ambito dei farmaci anti obesità . I dati emersi dallo studio Surmount?5, presentati durante il 32° European Congress on Obesity a Malaga e pubblicati su The New England Journal of Medicine, indicano come tirzepatide offra prestazioni migliori rispetto a semaglutide in termini di riduzione ponderale.

Obesità. Tirzepatide superiore a semaglutide nella perdita di peso - 5 il farmaco ha dimostrato una perdita relativa di peso superiore del 47% rispetto a semaglutide. Secondo quotidianosanita.it