Il paradiso all’improvviso | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il paradiso all’improvviso: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Stasera, sabato 26 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il paradiso all’improvviso, film italiano del 2003 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Lorenzo Buccianti è un “single convinto”, come lui stesso si definisce, che dedica la sua vita al lavoro (è titolare di un’azienda specializzata in effetti climatici artificiali) e al divertimento con la sua amante Mirna e i suoi amici, entrambi ossessionati dalle scommesse, Giandomenico Bardella e Taddeo Borromini. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il paradiso all’improvviso: tutto quello che c’è da sapere sul film

