Il Papa vede l' inviato del patriarcato di Mosca | colloquio su guerra in Ucraina

Il dialogo tra ortodossi e cattolici e i conflitti in corso nel mondo, tra cui quelli in Ucraina e in Medioriente, sono alcune delle questioni al centro del colloquio tra Papa Leone XIV e Antonij, metropolita di Volokolamsk e presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca. L’incontro si è tenuto oggi nel Palazzo Apostolico in Vaticano. “Durante l’incontro – fa sapere il Patriarcato di Mosca – Antonij ha trasmesso al Pontefice i saluti del Patriarca di Mosca Kirill e le congratulazioni per la sua elezione. Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza di sviluppare le relazioni con la Chiesa ortodossa russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Papa vede l'inviato del patriarcato di Mosca: colloquio su guerra in Ucraina

