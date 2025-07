Mattia Fiaschini avrebbe compiuto trent’anni. Il giovane deceduto a soli 24 anni il 29 gennaio 2020, cadendo in un dirupo durante una escursione alle Blue Mountains in Australia dove si era temporaneamente trasferito per lavoro, continua a vivere nel cuore dei genitori e dei fratelli, delle persone che hanno lavorato con lui e dei tanti amici. Così nei giorni scorsi il padre Rodolfo Fiaschini e gli amici più stretti, hanno deciso di dedicare a Mattia una festa di compleanno. "E’ un giorno speciale dice papà Rodolfo , eccoci arrivati ai 30 anni di Mattia, anche se mi sembra ieri che guardavo un frugoletto che sul far dell’alba le infermiere mi avevano messo in grembo, mentre ero seduto fuori dalla sala parto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il padre e gli amici si ritrovano per i 30 anni di Mattia Fiaschini