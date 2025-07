Il nuovo Napoli di Conte si presenta a Dimaro | Vogliamo sempre rendervi orgogliosi

La festa annunciata, stavolta, √® festa vera. Non come la sera prima. Sono pi√Ļ o meno quattromila i tifosi che si sistemano nell?arena all?aperto, con le montagne delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - Il nuovo Napoli di Conte si presenta a Dimaro: ¬ęVogliamo sempre rendervi orgogliosi¬Ľ

In questa notizia si parla di: napoli - conte - presenta - dimaro

‚ÄúDe Bruyne a prescindere di Conte‚ÄĚ, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l‚Äôaffare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verr√† a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli √® pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell‚Äôattenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio  che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedull√†: ¬ęLa separazione tra il Napoli e Conte non √® campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri¬Ľ - Alfredo Pedull√†, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

VIDEO NM A DIMARO - Napoli, Day 9: presentata la squadra, Di Lorenzo e Conte ricordano il piccolo Daniele Vai su X

La presentazione del Napoli a Dimaro, Di Lorenzo e Conte ringraziano i tifosi per la stagione appena passata e puntano già alla prossima. #ilmattino #sscnapoli #dilorenzo #conte #scudetto #seriea #dimaro #ritironapoli Vai su Facebook

Napoli, Conte carica i tifosi a Dimaro: Dobbiamo rendervi orgogliosi; Dimaro in festa per la presentazione del Napoli, Di Lorenzo: Speriamo in un grande anno. Conte: Rendere orgogliosi i tifosi; Napoli, la presentazione della squadra ai tifosi: boato per Conte e De Bruyne.

Il Napoli sfila a Dimaro, Conte: "Forte senso d'appartenenza" - La presentazione ufficiale dei campioni d'Italia è stata una passerella per tutti, dallo staff ai giocatori. Come scrive rainews.it

Napoli diretta presentazione squadra ai tifosi: segui l'evento a Dimaro - Dopo la brevissima presentazione di ieri dello staff di Antonio Conte ai tifosi causa pioggia, questa sera (venerdì 25 luglio) il Napoli presenta ufficialmente la rosa 2025- msn.com scrive