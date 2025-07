Il nuovo codice dei punteggi spinge gli atleti all’estremo Lorenzo combatti fino alla fine

Jury Chechi ha fatto collezione di infortuni e di medaglie, cadendo e rialzandosi sempre. L’indimenticato re degli anelli ai Giochi americani di Atlanta '96 dopo essersi rotto il tendine d’Achille, è ancora scosso e con voce delicata, come queste ore di ansia per Lorenzo Bonicelli, sta rivivendo un altro dramma avvenuto nel 1986: «Purtroppo ho giĂ vissuto un'esperienza del genere, con un mio caro amico che ha avuto lo stesso incidente ed è rimasto tetraplegico per sempre. Sono molto sensibile a questa situazione. Ho saputo che Lorenzo è grave, ma dopo la caduta aveva ancora la sensibilitĂ agli arti superiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il nuovo codice dei punteggi spinge gli atleti all’estremo Lorenzo, combatti fino alla fine"

