Il numero di emergenza 114 viene esteso anche ai casi di bullismo e cyberbullismo Previste anche campagne informative nelle scuole

In vigore dal 16 luglio scorso, il Decreto Legislativo 992025, volto a contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, gestito da Telefono Azzurro, diventa ufficialmente uno strumento di riferimento per segnalare e affrontare queste problematiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: numero - emergenza - bullismo - cyberbullismo

Bullismo e cyberbullismo, potenziati il numero di emergenza e l’app: come denunciare e chiedere aiuto - Bullismo e cyberbullismo: il governo approva un decreto e potenzia il numero di emergenza. Come denunciare e cosa puoi fare se ne sei vittima.

Decreto legislativo su bullismo e cyberbullismo: piano strategico da 1,5 milioni di euro. Numero di emergenza 114 dedicato, indagine biennale ISTAT. Cosa è previsto. TESTO - Il governo darà il via libera definitivo, nella riunione del Consiglio dei Ministri che si terrà nel pomeriggio, al decreto legislativo che introduce un sistema integrato di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 2024, n.

Referendum, le telefonate per far votare col numero d'emergenza - A Cascina, in provincia di Pisa, il numero solitamente riservato alle allerte meteo e alle comunicazioni di emergenza è stato utilizzato per una campagna a favore della partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

In vigore il nuovo decreto su bullismo e cyberbullismo: potenziato il numero 114 con supporto psicologico e legale e nuove misure per le scuole. Vai su Facebook

Translate postValditara: “Il 96,7% delle scuole ha avviato corsi contro il bullismo, ma i dati Istat rivelano una realtà ancora drammatica in crescita” Vai su X

Il numero di emergenza 114 viene esteso anche ai casi di bullismo e cyberbullismo. Previste anche campagne informative nelle scuole; Ok del Consiglio dei Ministri a decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo; Contrasto al cyberbullismo. Ecco come funziona l'app del 114.

Bullismo e cyberbullismo, colpiti 7 ragazzi su 10 in Italia: cosa cambia con il nuovo decreto - Il decreto in vigore dal 16 luglio potenzia il numero 114 operativo 24 ore su 24 per le vittime e introduce nuove responsabilità per i genitori ... Si legge su panorama.it

Roccella: "Con dl bullismo e cyberbullismo potenziato numero verde 114" - (Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2025 "Con il decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo abbiamo potenziato il servizio telefonico “emergenza ... Segnala affaritaliani.it