Il no al Flamengo il mercato la notte col Liverpool | la doppietta che cambia l' estate di Okafor

In un tempo ha segnato e ha avviato l'azione del gol più importante: se il 3-5-2 di Allegri gli regalasse una vera opportunità ?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il no al Flamengo, il mercato, la notte col Liverpool: la doppietta che cambia l'estate di Okafor

Mercato Lazio: Interesse del Flamengo per Castellanos, ma nessuna trattativa concreta - Mercato Lazio: Interesse del Flamengo per Castellanos, ma nessuna trattativa concreta. Tutti gli aggiornamenti Il nome di Valentín “Taty” Castellanos torna a far parlare di sé nel panorama del calciomercato internazionale.

Mercato Roma: Ferguson rimandato a oggi, Flamengo pronto a dire sì alla cessione di Wesley - Roma 22 luglio 2025 - Nella giornata di ieri non solo è arrivata l'ufficialità del primo acquisto romanista, ma Neil El Aynaoui si è anche presentato al pubblico giallorosso con la sua prima intervista sui canali ufficiali del club.

Mercato Roma: il Flamengo trova il sostituto di Wesley, ma il giocatore è ancora convocato - Roma, 23 luglio 2025 - Il finale lieto si farà attendere ancora qualche giorno, ma il matrimonio calcistico tra la Roma e Wesley alla fine si farà .

#Ekitike al Liverpool, è ufficiale: la cifra monstre incassata dall'Eintracht LIVERPOOL (Regno Unito) - Hugo Ekitike è ufficialmente un nuovo acquisto del Liverpool, che ha pagato circa 90 milioni all'Eintracht Francoforte per un attaccante che non ha ancora gi

Gasp insiste: vuole Wesley! Il Flamengo chiede 30 milioni, la Roma tratta Gasperini-Wesley, tentativo numero due. E questa potrebbe essere la volta buona. La Roma, archiviata con successo la questione bilancio (ci scapperà una multa non salata), ha i

Inter, una notte di Vidal non basta: il Flamengo chiama, presto la ... - Ultimi aggiornamenti: 13 mar 2022, 18:00 ... Secondo calciomercato.com

Mercato Roma: Ferguson rimandato a oggi, Flamengo pronto a dire sì alla cessione di Wesley - L'irlandese è in città da ieri, ma l'ufficialità è slittata di 24 ore; sul brasiliano il club rossonero si tiene un paio di giorni per pensarci ... Da msn.com