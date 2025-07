Il neo centrocampista biancorosso Sabattini Affascinato dal gioco di Possanzini Può dare tanto alla squadra e a me

" Possanzini ha subito cercato di inculcarci il suo marchio di fabbrica, magari all’inizio ci sarà qualche difficoltà ma sono convinto che questo sistema darà grossi risultati". È quanto dice il centrocampista Lorenzo Sabattini, il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro, per poi approdare alla Sampdoria, con cui ha disputato il campionato Primavera. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Vis Pesaro, Ancona e Imolese in C, Flaminia, Livorno, Sangiovannese e Grosseto in D. È uno dei volti nuovi della formazione biancorossa. "Le sensazioni – aggiunge – sono positive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il neo centrocampista biancorosso Sabattini. "Affascinato dal gioco di Possanzini. Può dare tanto alla squadra e a me»

New red and white midfielder Sabattini. "Fascinated by Possanzini's style of play. He can give a lot to the team and to me." - "Possanzini immediately tried to instill his trademark in us, maybe there will be some difficulties at the beginning but I ... sport.quotidiano.net scrive