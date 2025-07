Il nato più prematuro della storia compie un anno ed entra nel Guinness dei Primati

Compleanno da record per Nash Keen, nato ad Iowa City il 5 luglio 2024. Sì, perché il piccolo è il nato prematuro più precoce della storia e al raggiungimento del suo primo anno d’età è stato immediatamente inserito nel Guinness dei Primati. Primatista per un solo giorno in meno. Figlio di Mollie e Randall Keen, Nash è nato dopo sole 21 settimane di concepimento, per la precisione 133 nel pancione della mamma prima di vedere la luce. Data l’eccezionalità assoluta di questa nascita precoce il bebè, che pesava appena 283 grammi, è stato tenuto i primi sei mesi della sua vita nel reparto di terapia intensiva neonatale nell’ Health Care Stead Family Children's Hospital dell'University of Iowa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

